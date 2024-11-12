هاميلتون: مايكل شوماخر أسطورة

أشاد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات في سباقات السيارات فورمولا1 بمايكل شوماخر، قائلا إن السائق الألماني السابق هو أسطورة هذه الرياضة وملهم السائقين الشباب.

وقال هاميلتون، في مقدمة كتاب جديد عن شوماخر: "مايكل من بين أساطير هذه الرياضة، وقدوة للسائقين الشباب".

وأضاف السائق البريطاني: "سرعة شوماخر وأخلاقه في العمل وتصميمه طوال مسيرته وأدائه المتميز، كلها أمور مثيرة للإعجاب".

ويحتفل كتاب "بطولة العالم للسيارات - مايكل شوماخر" بمرور 30 عاما على فوز مايكل شوماخر بأول بطولة عالم للفورمولا1.

وحقق شوماخر، اللقب مع فريق بينيتون عام 1994 في موسم استثنائي، شهد وفاة مأساوية للسائق البرازيلي أيرتون سينا ​​على حلبة إيمولا في سباق جائزة أستراليا الكبرى.

وتصدر شوماخر حينها الترتيب العام للسائقين قبل السباق الأخير من الموسم متفوقا بفارق نقطة واحدة عن دامون هيل سائق فريق ويليامز.

وبعد حادث تصادم بين الثنائي خرج شوماخر من السباق، بينما حاول هيل استكماله قبل أن ينسحب في النهاية، ليفوز السائق الألماني بلقبه العالمي الأول.

وحقق مايكل شوماخر بطولة العالم 6 مرات أخرى ،واحدة مع بنيتون و5 مع فريق فيراري محققا رقما قياسيا في فورمولا-1، تساوى معه لويس هاميلتون عندما فاز باللقب السابع في عام 2020.