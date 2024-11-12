نزلة برد تتسبب في إيقاف مران ألكاراز

أوقف كارلوس ألكاراز، تدريباته اليوم الثلاثاء؛ لأنه لا يزال في حالة صحية غير جيدة بسبب نزلة برد كان يعاني منها منذ عدة أيام، وأدت بجانب شعوره بآلام في المعدة؛ لعدم تمكنه من المنافسة بشكل طبيعي أمام النرويجي كاسبر رود، والخسارة أمامه (0-2) بالدور الأول من البطولة الختامية للتنس.

وحاول لاعب التنس الإسباني، بدء المران بشكل طبيعي إلا أنه بعد دقائق قليلة من تبادل ضرب الكرات مع الأمريكي أندريس مارتين، غادر أرضية الملعب لشعوره بالتعب وعدم التعافي بعد.

وسيواجه ألكاراز غدًا الأربعاء، اللاعب الروسي أندريه روبليف في مباراة حاسمة من أجل الحفاظ على خيارات وجوده بالدور نصف النهائي للبطولة.

وفي نسخة العام الماضي، خسر الإسباني في أولى مباريته بالبطولة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، لكنه تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي.

وفي غضون أسبوع، سيتعين على ألكاراز خوض بطولة كأس ديفيز في مالاجا، والتي ستكون آخر مباريات أسطورة التنس الإسبانية رافاييل نادال الذي قرر الاعتزال نهائيًا.