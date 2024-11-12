حزب الله يعلن التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي وإجبارها على مغادرة أجواء لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي وإجبارها على مغادرة أجواء لبنان.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصر المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي تصدوا عند الساعة 12:50 من ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية».

يأتي ذلك فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم الثلاثاء، 10 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت إن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن قبل قليل، غارة عنيفة جدًا على الضاحية الجنوبية، واستهدفت حي الأمريكان -الحدث».

وأوضحت أن الغارات استهدفت كذلك محيط حارة حريك، ومحيط مجمع السيدة زينب، ومنطقة بين حارة حريك والغبيري، ومنطقة بئر العبد - حارة حريك.

وفي وقت سابق، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا بإخلاء عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، خرائط توضح المباني المطلوب إخلائها، وكذلك المباني المجاورة لها في منطقة حدث بيروت.

وكتب في تدوينته: «أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر»، وفقًا لقوله.