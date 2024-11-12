حزب الله: انسحاب العدو الإسرائيلي من أغلب النقاط على حدود الجنوب اللبناني

أعلن محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، عن «انسحاب العدو الإسرائيلي من أغلب النقاط على حدود الجنوب اللبناني».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ الجزيرة مباشر: «نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة أن العدو يائس من التقدم ميدانيا في مواجهة مقاتلي المقاومة الشجعان الأبطال الذين منعوهم من التقدم، واضطر للانسحاب من معظم نقاطه الحدودية في جنوب لبنان؛ بسبب تشتت وضعف القوات الإسرائيلية، وخوفا من دخول دباباته حتى لا تحترق وتدمر».

وتابع: «نحن نراقب هذا الانسحاب؛ لأنه غريب وعجيب.. فهل يأس العدو الإسرائيلي أم أنه يخادع».

وعلق على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بشأن حدوث تقدم في محادثات وقف إطلاق النار على جبهة لبنان؛ بشرط انسحاب حزب الله من الحدود الشمالية إلى نهر الليطاني، وعدم تسليحه بأسلحة جديدة، واصفا إياها بـ«الوقحة».

وشدد أنها تنتهك السيادة اللبنانية وتحاول فرض شروط غير مقبولة على الدولة اللبنانية والمقاومة والشعب اللبناني.

وأكد أن العدو الإسرائيلي ووزير خارجيته؛ لا يستطيع منع وجود حزب الله على الحدود، قائلا إن حزب الله هم أبناء القرى والجنوب، ولا يمكن لأحد فرض شروطه عليهم.