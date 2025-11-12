ماكرون يدرس دعوة نظيره الصيني لحضور قمة مجموعة السبع المقبلة في 2026

أفادت مصادر مطلعة، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرس إمكانية دعوة الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور قمة مجموعة السبع التي ستُعقد عام 2026 في فرنسا، وقد نوقشت هذه الفكرة مع بعض الحلفاء.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مداولات داخلية إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الفرنسي خططا لزيارة الصين في ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وردا على طلب للتعليق، قال مسئولون في قصر الإليزيه، إن فرنسا ترغب في الانخراط مع الدول الكبرى الناشئة التي تبدي استعدادها للمساعدة في معالجة الاختلالات العالمية.

وستكون دعوة شي جين بينج لحضور القمة، التي ستعقد في منتجع إيفيان العام المقبل، خطوة جريئة من جانب ماكرون، الذي تعاني حكومته في الداخل من قيود، إذ تتمثل أبرز أوراقه المتبقية في لعب دور رجل الدولة الكبير على الساحة العالمية.