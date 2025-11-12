بدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا في جمهورية الدومينيكان بعد انقطاع ضرب البلاد بأكملها

ضرب انقطاع نادر للتيار الكهربائي جمهورية الدومينيكان بأكملها يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطل حركة المرور وحدوث شلل للأعمال التجارية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة.

وألقى المسؤولون باللائمة على عطل في نظام نقل الشبكة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب حدوث ذلك.

وتعطلت وحدات التوليد في سان بيدرو دي ماكوريس ومحطة كويسكيا للطاقة، مما أدى إلى سلسلة من الأعطال في محطات النقل والتوليد الأخرى، وفقا لشركة نقل الكهرباء في الدومينيكان، وهي وكالة حكومية لا مركزية.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في تعطيل أنظمة النقل الجماعي بما في ذلك عربات التلفريك ومترو الأنفاق في العاصمة سانتو دومينجو، حيث نزل بعض الأشخاص من القطار وبدأوا في السير عبر الأنفاق بجانب السكك الحديدية. واضطرت المستشفيات والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى إلى الاعتماد على المولدات، لكن العديد من المنازل والشركات الصغيرة كانت بدون كهرباء.

ولم يتضح على الفور مدى سرعة استعادة التيار الكهربائي، لكن حتى مساء الثلاثاء، عاد نحو 15% من النظام إلى العمل، وفقا لوزير الطاقة جويل سانتوس.

وقال سانتوس: "سنعيد التيار تدريجيا"، مضيفا أن قطاعي النقل والصحة يحظيان بالأولوية.

وأشار إلى أن السلطات تحقق في سبب الانقطاع، موضحا أن "النظام الكهربائي معقد ويتطلب تحليلا معمقا قبل إصدار تقرير نهائي".