انهيار مبنى من 3 طوابق في نيويورك يودي بحياة شخصين ويحاصر آخرين تحت الأنقاض

يواصل رجال الإطفاء، الأربعاء، البحث بين أنقاض مبنى مكون من ثلاثة طوابق في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، بعد انهياره عند حافة موقع بناء، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل واحتجاز آخرين تحت الأنقاض.

وتلقى رجال الإطفاء بلاغا بالحادث في منطقة فلاتبوش بالحي نحو الساعة الرابعة مساء. وأظهرت لقطات مصورة من مروحية إخبارية عشرات من رجال الإطفاء وهم يفتشون بين الأنقاض، ويتسلقون أكوام الركام، ويستخدمون أيديهم والمناشير الكهربائية لشق طريقهم وسط الحطام.

وقال جهاز الإطفاء في مدينة نيويورك إن أربعة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة. كما نُقل ستة أشخاص إلى المستشفيات بإصابات طفيفة.

ونحو الساعة السادسة والنصف مساء، انتشل رجال الإطفاء شخصا تغطيه الأتربة، وكان لا يزال على قيد الحياة ويتحرك، من حفرة حفروها وسط كومة الأنقاض، ثم رفعوه على محفة ونقلوه على وجه السرعة إلى سيارة إسعاف كانت في انتظاره.