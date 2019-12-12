يستضيف مسرح المركز الثقافي بطنطا التابع لفرع ثقافة محافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي الكوميدي "رحلة سعيدة"، من إنتاج شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح، ويستمر العرض، في الساعة السابعة والنصف مساءا يوميا، حتى يوم الاثنين القادم، وذلك بالمجان للجمهور وراود المركز.

وتدور أحداث العرض، داخل أتوبيس مسافر في رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي، وطبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات.

يشار إلى أن العرض من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.