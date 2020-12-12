رئيس الوزراء الهندي: الحكومة ملتزمة برفاهية المزارعين فيما تتواصل التظاهرات

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن الحكومة ملتزمة برفاهية المزارعين، فيما توجه المئات إلى نيودلهي للانضمام إلى مظاهرة احتجاجا على قوانين الزراعة الجديدة.

وتعتزم نقابات المزارعين التي تقود المظاهرات المستمرة منذ أسبوعين عند حدود العاصمة الهندية رفع مستوى احتجاجهم الآن بعدما فشلت جولات عدة من المحادثات مع الحكومة في تحقيق تقدم .

وأطلقت النقابات دعوة بعنوان " ديلي تشالو" (اذهبوا إلى دلهي) وتوجه المزيد من المزارعين من الولايات الشمالية هاريانا وبنجاب وراجستان إلى العاصمة في جرارات أو شاحنات، بحسب ما ذكرته شبكة تلفزيون نيودلهي(إن دي تي في).

يشار إلى أن مئات الآلاف من المتظاهرين قد أوقفوا بالفعل مركباتهم عند مداخل نيودلهي على الطرق السريعة حيث أوقفتهم الشرطة في 26 و27 نوفمبر.

ويطالب المزارعون، وهم من هاريانا وبنجاب على الأغلب، بسحب القوانين الثلاثة التي يقولون إنها تفيد الشركات الكبيرة وتؤثر على دخولهم.

وتقول الحكومة الاتحادية إن القوانين سوف تعزز من الانتاجية وتحرر المزارعين من نفوذ الوسطاء.

وقال مودي إن قوانين الزراعة الجديدة سوف تسق الحواجز في الزراعة والقطاعات المرتبطة بها وإنشاء أسواق جديدة للمزارعين، وذلك في اجتماع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.

وأضاف: "نتخذ كل تلك المبادرات لزيادة دخل المزارعين وجعلهم أكثر رخاء".