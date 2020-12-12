الصين تتعهد في قمة الأمم المتحدة بالمزيد من الجهود لحماية المناخ

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أمام قمة المناخ الرقمية بالأمم المتحدة أن بلاده ستبذل المزيد من الجهود لحماية المناخ.

وقال شي جين بينج اليوم السبت إن بلاده ستخفض بحلول عام 2030 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 65 % مقارنة بعام 2005.

وأضاف الرئيس الصيني أن حصة الطاقة غير الأحفورية يجب أن ترتفع ضمن إجمالي استهلاك الطاقة إلى حوالي 25 %.

وذكر شي أنه إضافة إلى ذلك يجب التوسع في زراعة الأشجار والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تعد الصين أكبر دولة في العالم تنتج كمية انبعاثات غازية.

وقال شي جين بينج: "الصين تفي بوعودها دائما"، مبينا أن خطوات حاسمة سيتم اتخاذها في بلاده لتحقيق الأهداف المعلنة.

كانت الصين أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستحقق الحياد المناخي "قبل عام 2060" وأن أعلى ذروة لانبعاثات الاحتباس الحراري ستحدث قبل عام 2030، وليس "خلال عام 2030" كما أوضحت الصين ذلك في اتفاقية باريس للمناخ.

وأكد الرئيس هذين الأمرين في قمة الأمم المتحدة، ويعني الحياد المناخي عدم انبعاث الغازات الحرارية بأكثر مما يمكن ربط ذلك بحلول طبيعية أو تقنية.