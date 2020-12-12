«الأهلى» و«مصر» يخاطبان البنوك لتمويل مشروعات بالرحاب ومدينتى بـ5 مليارات جنيه

خاطب بنكا الأهلى المصرى ومصر عددا من البنوك المحلية للمساهمة فى تمويل مشترك بقيمة 5 مليارات جنيه يتولى إدارته البنكين للمساهمة فى تمويل مشروعات متنوعة بالرحاب ومدينتى.

ويوجه القرض لصالح فيرست ديزاين التى تأسست فى اغسطس الماضى برأسمال 200 مليون جنيه مناصفة بين بنكى الأهلى ومصر لتطوير مشروعات سكنية وإدارية وتجارية على مساحة 341 ألف متر، بمدينيتى الرحاب ومدينتى، مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ــ إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقالت المصادر إن المساهمة فى القرض الجارى تسويقه تتضمن المساهمة بحصة فى رأسمال شركة فيرست ديزاين الموجه اليها القرض، مشيرا إلى إمكانية زيادة رأسمال الشركة فى ضوء طلبات الاكتتاب المتوقعة من جانب البنوك التى ترغب فى المشاركة.

وكانت بنوك قناة السويس والمصرى الخليجى والمصرف المتحد أبدت رغبتها المساهمة فى رأسمال الشركة بحصص متنوعة، بجانب بنكى الأهلى المصرى ومصر.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، فى بيان، إن الشراكة ستتيح للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى القيام بتطوير مشروعات تمتد على مساحة 341 ألف متر مربع بكل من الرحاب ومدينتى، بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح احدى الشركات الاستثمارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر، بغرض اقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تتماشى مع المخطط العام الذى تم وضعه للمدينتين.

تبلغ إجمالى استثمارات مجموعة طلعت مصطفى 200 مليار جنيه وبرءوس أموال وحقوق ملكية تبلغ 31,7 مليار جنيه، كما تبلغ أصول المجموعة أكثر من 102 مليار جنيه محتلة بذلك المرتبة الخامسة بين كبرى الشركات العقارية العربية ــ حسب تصنيف فوربس لعام 2020.