سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق أمام المقاولون العرب بالجولة الأولى للدوري الممتاز والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد الكلية الحربية.

ويضم التشكيل كلا من.

حراسة المرمى: أبوجبل

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسي وشيكابالا

خط الهجوم: حميد أحداد - مصطفى محمد - أحمد سيد زيزو

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمود جنش ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وكريم بامبو ومصطفي فتحي واشرف بن شرقي.