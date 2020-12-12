الصحة: السيسي وجه بسرعة إجراء العملية الجراحية للطفلة ميرا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وجهت بتوفير كل سبل الرعاية الطبية للطفلة ميرا محمود، والتي تعاني من ثقب في القلب، موضحًا أن الطفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الطفلة نُقلت إلى مستشفى مبرة طنطا لتلقي الرعاية اللازمة، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء العملية لها.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت فريقًا طبيًا متخصصًا في جراحات القلب للأطفال وحديثي الولادة بمستشفى ناصر لتقييم حالة الطفلة، وما إذا كانت تحتاج تدخلًا جراحيًا أولًا أم علاج دوائي.

وأكد متحدث الصحة أن غرفة العمليات بمعهد ناصر مجهزة على أعلى مستوى، مضيفًا أن سيارة الإسعاف والفريق في مستشفى المبرة بطنطا لنقلها إلى معهد ناصر؛ من أجل تقييم والوقوف على تفاصيل الحالة.

ولفت إلى أنه تواصل مع والد الطفلة لطمأنته بمجريات سير الأمور، متابعًا: «توجه بالشكر للرئيس على سرعة الاستجابة والوقوف إلى جوار الطفلة، وقال نصًا أنا اتطمنت وربنا يباركلكم».

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا .م.ا) بعد مناشدة ذويها للرئيس للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.