بريطانيا تسجل 21502 إصابة و519 وفاة جديدة بكورونا

أفادت بيانات حكومية بريطانية، السبت، بأنه تم تسجيل 21 ألفًا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في انخفاض طفيف عن يوم أمس حيث تم تسجيل 21 ألفًا و672 إصابة.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت، ذكرت البيانات أنه تم تسجيل 519 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، بارتفاع عن اليوم السابق حيث سجل 424 وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 71 مليون إصابة.