إندونيسيا تطلب من سبيس إكس دراسة إقامة قاعدة لإطلاق الصواريخ الفضائية في البلاد

دعت إندونيسيا شركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"؛ لتقييم احتمالية إقامة موقع لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء في البلاد.

وقالت وزارة تنسيق الشؤون البحرية والاستثمارية إن الرئيس جوكو ويدودو ناقش الفكرة مع إلون ماسك خلال مكالمة هاتفية أمس الجمعة. ويعتزم ماسك إرسال فريق إلى إندونيسيا في يناير المقبل لدراسة فرص الشراكة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتجري إندونيسيا محادثات بالفعل مع ماسك بشأن استثمار محتمل في البلاد فيما تدرس شركة تسلا احتمالية بناء مصنع في جاوا الوسطى، بحسب ما ذكره وزير الصناعة أجوس جوميوانج كارتاساسميتا في أكتوبر.

وتروج إندونيسيا، التي لديها بعض أكبر مخزون من النحاس والنيكل والقصدير في العالم، لوفرة ما تمتلكه من الموارد بهدف جذب استثمارات بمليارات الدولارات.