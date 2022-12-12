انطلاق البطولة الأفريقية للتجديف الـ14 بمدينة العلمين

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يستعد الاتحاد المصري للتجديف برئاسة عمرو النوري لإقامة البطولة الأفريقية الرابعة عشر للتجديف للعمومي والناشئين تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة للمرة الأولى من ١٦ ديسمبر وحتى ١٨ ديسمبر الجاري.

ويشارك فى البطولة 12 دولة وهم مصر وتونس والجزائر ومدغشقر وجيبوتى وتوجو وليبيا والصومال والسودان والسنغال وكوتو فوار وأوغندا.

ويقام على هامش البطولة دورة تدريبية للمدربين معتمدة من الاتحاد الدولي و سيمينار دولي للحكام.

وتضم بعثة المنتخب المصري للتجديف ٣٠ لاعب ولاعبة يشاركون في سباقات القارب الفردي سكيف متقدم ثقيل الوزن رجال وسيدات والقارب الفردي سكيف خفيف الوزن رجال وسيدات وزوجي مزدوج المجداف متقدم ثقيل الوزن رجال وسيدات وزوجي مزدوج المجداف متقدم خفيف الوزن رجال وسيدات القارب الفردي سكيف ناشئين وناشئات زوجي مزدوج المجداف ناشئ وناشئات القارب الفردي سكيف تحت ٢٣ سنة ثقيل الوزن وخفيف الوزن رجال وسيدات زوجي مزدوج المجداف تحت ٢٣ سنة ثقيل الوزن وخفيف الوزن رجال وسيدات .

وصرح عمرو النوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بأنه تم اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة البطولة لأنها من المدن الواعدة التي ستكون في مقدمة المدن العالمية اقتصاديا وسياحيا ورياضيا ولموقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، وكما أنها تضم كافة العناصر لإنجاح البطولة كما أكد على اكتمال كافة الأمور التنظيمية في البطولة.

وأكد النوري على ثقته في المنتخب المصري للتجديف وبأنه يتوقع أن تكون المنافسات قوية في البطولة.

ويدير البطولة مصطفى عبد الجواد ويرأس اللجنة الإعلامية رانيا علوان ويرأس لجنة حكام البطولة سامي ابو العلا .