ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى رقم قياسي في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين أن صادرات البلاد من السيارات وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر الماضي بسبب الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة والإمدادات المستقرة من أشباه موصلات السيارات.

وجاء في بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات من السيارات بلغت 4ر5 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي لتسجل أكبر رقم قياسي شهري، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأظهرت البيانات أنه من حيث الحجم، تم بيع ما مجموعه 219 ألفا و 489 سيارة في الخارج خلال الشهر الماضي، بزيادة 25% عن العام السابق، ما يمثل ارتفاعا قياسيا.

وسجلت قيمة وحجم الصادرات ارتفاعا على أساس سنوي لمدة خمسة أشهر متتالية.

ووفقا للوزراة فإن البلاد باعت سيارات في الخارج خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام بقيمة 7ر48 مليار دولار، متجاوزة بالفعل الرقم السنوي لعام 2021 بأكمله، ومن المتوقع أن تتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق. وتأتي المبيعات المرتفعة مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتزايد على المركبات الصديقة للبيئة.

وقفزت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 3ر20% على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق عند 49ر1 مليار دولار. كما أن الرقم يمثل الشهر الثالث والعشرين على التوالي من النمو على أساس سنوي.

وارتفع عدد السيارات الصديقة للبيئة التي تم بيعها الشهر الماضي بنسبة 8ر14% إلى 50 ألفا و42 وحدة. وشكلت السيارات الصديقة للبيئة 8ر22% من إجمالي صادرات السيارات في البلاد.

وأظهرت البيانات أن صادرات قطع غيار السيارات زادت بنسبة 8ر0% على أساس سنوي لتصل إلى86ر1 مليار دولار في الشهر الماضي.