رئيس وزراء باكستان يتعهد بالقضاء على الإرهاب بعد هجوم استهدف مركزا للشرطة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار، اليوم الثلاثاء، إصرار حكومته على مواصلة جهودها للقضاء على الإرهاب والتطرف في البلاد، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وأدان كاكار، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا للشرطة، وأسفر عن مقتل 3 من قوات الأمن.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، عن الشرطة قولها اليوم الثلاثاء، إن الإرهابيين اصطدموا بسيارة مفخخة ، بمبنى بمنطقة ديرا إسماعيل خان في إقليم خيبر باختنخوا شمال غربي باكستان؛ مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد قوات الأمن وإصابة 16 آخرين.

وفي الوقت نفسه، قتلت قوات الأمن 3"إرهابيين"، أثناء تبادل إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء، إن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تردع عزم قوات الأمن على مجابهة الإرهاب.

ووجه رئيس الوزراء، بتقديم العلاج اللازم لمصابي الهجوم.

ويشار إلى أن العام الذي شارف على الانتهاء شهد ارتفاعا مثيرا للقلق من حيث أعداد الحوادث المرتبطة بالإرهاب في البلاد بشكل عام، وفي خيبر باختونخوا بشكل خاص، حيث قُتل ما لا يقل عن 470 فردا من قوات الأمن والمدنيين في الإقليم.

وبحسب الإحصاءات ، قُتل 470 شخصا في 1050 واقعة مرتبطة بالإرهاب خلال عام واحد فقط.