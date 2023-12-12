 أبو الغيط: القضية الفلسطينية تعبر عن مأساة إنسانية كبرى.. والغرب أظهر وجهه القبيح - بوابة الشروق
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أبو الغيط: القضية الفلسطينية تعبر عن مأساة إنسانية كبرى.. والغرب أظهر وجهه القبيح

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 2:03 م

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية تعبر عن مأساة إنسانية كبرى.

جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج «صباحك مصري» على قناة «mbc مصر 2»، اليوم الثلاثاء، على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أبو الغيط أن ما حدث في 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) لم يتوقع أحد أن يكون رد الفعل هو ما تشهده غزة حاليا، موضحا أنّه لا يقصد رد الفعل الإسرائيلي أو الفلسطيني لكنه يشير للمجتمع الغربي الذي تبنى مواقف كشفت قدرا هائلا من العنصرية.

وأشار إلى أن الغرب كشف عن وجهه القبيح في تأييده الأعمى للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن الحرب الراهنة لا طائل من ورائها سوى التدمير وهو ما ستثبته الأيام، مستنكرا استخدام (الولايات المتحدة) حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف الحرب.

 


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