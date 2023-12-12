تراجع أسعار النفط مع تنامي المخاوف من زيادة المعروض

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، بسبب استمرار ضغوط زيادة إلإمدادات في مواجهة تحركات تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط لخفض إنتاجها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 76 دولار للبرميل، وكانت الأسعار قد تراجعت في الأسبوع الماضي إلى أقل مستوياتها منذ شهور بسبب زيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في تجمع أوبك بلس مثل الولايات المتحدة.

وسجلت أسعار الخام في بداية تعاملات اليوم ارتفاعا مدعومة بتراجع الدولار لكنها فقدت مكاسبها بعد ذلك.

وسجلت أسعار النفط تراجعا أسبوعيا مستمرا، خلال الأسابيع السبع الماضية وهي أطول فترة تراجع متصلة منذ 2018، كما تراجعت بنحو الخمس منذ أواخر سبتمبر الماضي، في الوقت الذي قرر فيه تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج خلال العام المقبل بمقدار مليوني برميل يوميا لدعم الأسعار.

ولكن الإنتاج في الدول غير الأعضاء في التجمع وبخاصة الولايات المتحدة يرتفع، مع مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو الطلب على النفط في الصين أكبر دولة مستوردة للسلعة في العالم.

وسيترقب المتعاملون بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووزارة الطاقة الأمريكية خلال الأسبوع لرصد المزيد من المؤشرات عن حالة السوق، بالإضافة إلى نتائج الاجتماع الأخير في العام الحالي لمجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الحالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي الساعة الواحدة و53 دقيقة ظهرا بتوقيت لندن تراجع سعر خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 75.15 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1% ليصل إلى 70.48 دولار للبرميل تسليم في يناير المقبل.