 الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبري كرم أبو سالم والعوجة لتوسيع نطاق تفتيش المساعدات وزيادة إدخالها لغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبري كرم أبو سالم والعوجة لتوسيع نطاق تفتيش المساعدات وزيادة إدخالها لغزة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 12:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 12:30 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، مساء الاثنين، عن فتح معبر كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي إلى جنوب قطاع غزة،  لتوسيع الفحص الأمني وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.


وأوضح الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أن قرار فتح المعبر تم اتخاذه اليوم الاثنين بعد مشاورات أمنية، وفقا لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتم فحص الشاحنات المحملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء عند معبر العوجة (نيتسانا) ومعبر كرم أبو سالم ، قبل إرسالها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية "نود التأكيد على أنه لن يتم إدخال أي إمدادات إلى قطاع غزة من إسرائيل، وأن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستستمر في الدخول عبر معبر رفح في مصر".

وتاتي هذه الخطوة وسط طلبات دولية بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد أزمة خانقة في الغذاء والمياه والوقود والأدوية جراء الحرب التي أعلنتها إسرائيل على القطاع الذي تحكمه حماس.

وجاء إعلان الحرب ردا على هجمات حماس في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي على إسرائيل.

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