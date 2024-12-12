مؤتمر إعلام CIC يناقش مستقبل صناعة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي

انعقد المؤتمر الدولي الثامن للإعلام تحت عنوان "الإعلام فى عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ممدوح القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة المعاهد الكندية، الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC والدكتورة آمال الغزاوي عميد إعلام CIC.

انعقد المؤتمر عبر 4 ورش نقاشية و5 جلسات بحثية بالإضافة إلى 26 بحثا وورشتي عمل لتدريب الصحفيين على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي فى صنع المحتوى الإعلامى.

وانتهت هذه الجلسات إلى مجموعة من التوصيات أبرزها التعاون الإقليمى والدولى لإنشاء كيانات طلابية وكوادر من أعضاء هيئة التدريس تتعاون جميعها فى نقل خبرات وتجارب الخاصة بمجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة المثلى منها فى مجال الإعلام، كما يجب على المؤسسات الإعلامية تبني الذكاء الاصطناعي بفاعلية في مختلف مراحل إنتاج المحتوى بدءاً من جمع المعلومات وتحرير الأخبار وصولا إلى تخصيص المحتوى للجمهور مما يساعد في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة تفاعل المستخدمين.

وتضمنت التوصيات ضرورة تطوير خطط استراتيجية لاستثمار الذكاء الاصطناعي مع التركيز على تحسين جودة المحتوى ورفع مستوى الدقة والتحقق من الأخبار؛ للحد من انتشار الأخبار المضللة، كما أنه يجب على المؤسسات الإعلامية تقديم برامج تدريبية متخصصة للصحفيين والمحررين لتطوير مهاراتهم في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل فعال في تعزيز الأداء الإعلامي ويساعد على اتخاذ قرارات تحريرية أكثر دقة بناءً على التحليلات، وضرورة الحفاظ على التوازن بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري واستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة دعم وليس بديلا عن المهارات البشرية.

وأوصى المؤتمر بضرورة وضع سياسات أخلاقية واضحة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي مع الالتزام بالشفافية في كيفية استخدام البيانات وتخصيص المحتوى، ويجب العمل على رفع وعي الجمهور وخاصة الشباب عن تأثير هذه الخوارزميات وأن مواقع التواصل الاجتماعي غير حيادية وموجهة طبقاً لسياسة ملاكها، وبالتالى يجب التصدي لمثل هذه الممارسات من خلال زيادة التفاعل والبحث عن وسائل إعلامية أكثر حيادية للوصول إلى المعلومات الصحيحة، وضرورة تحسين المؤسسات المعنية بتطوير أنظمة تقنيات الذكاء الاصطناعي وفهم المعايير التى تعمل وفقها في اختيار المحتوى وترتيبه مما يمكن أن يساهم في تحسين استراتيجيات إنتاج المحتوى الإعلامي وتلافي استراتيجياتها في توجيه الجمهور نحو قضايا بعينها.

وتابعت توصيات المؤتمر: لابد من مراجعة إعدادات الخصوصية بحرص عند تسجيل الدخول لمنصات التواصل الاجتماعي واستخدام البيانات الشخصية الحقيقية التى تطلبها المنصة عند تسجيل الدخول لأول مرة، وتنظيم ورش عمل لتدريب الأفراد على استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقق من الأخبار، وضرورة تطوير اللوائح والمناهج الدراسية لطلاب الإعلام لتواكب التطور التكنولوجي الهائل والسريع.

شارك في المؤتمر نخبة كبيرة من خبراء الذكاء الاصطناعي والإعلاميين ورؤساء التحرير والقنوات من بينهم، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أكرم القصاص الكاتب الصحفى ورئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، أسامة السعيد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، رفعت فياض الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة أخبار اليوم، خالد الاتربي رئيس القناة الفضائية المصرية، أشرف مفيد رئيس تحرير بوابة مصر الآن، وخبير الذكاء الاصطناعي، الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام جامعة عين شمس ورئيسة لجنة قطاع معاهد الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي، شحاته السيد، الرئيس التنفيذي لشركة OshAi للتكنولوجيا وصناعات الذكاء الاصطناعي، الدكتورة رضوى عبد اللطيف مديرة مركز أخبار اليوم للتدريب والاستشارات وخبيرة الذكاء الاصطناعي والإعلام.