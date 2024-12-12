الإعلامية سهير جودة تهنئ إبراهيم المعلم بفوزه بجائزة بطل الاتحاد الدولي للناشرين

هنأت الإعلامية سهير جودة المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، بمناسبة حصوله على جائزة بطل الاتحاد الدولي للناشرين، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تُعد من أهم وأعلى الجوائز في عالم النشر على مستوى العالم.

وأضافت سهير في برنامجها «الستات» التي تقدمه عبر قناة النهار، أن رئيسة الاتحاد الدولي قد سلمت الجائزة للمهندس إبراهيم المعلم في احتفالية ضخمة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للناشرين، الذي أقيم في المكسيك.

وأشارت سهير جودة، أن المهندس إبراهيم المعلم هو أول مصري عربي وافريقي يحصل على جائزة بطل الاتحاد الدولي للناشرين، كما أنه من الشخصيات المؤثرة والملهمه، متابعة: «مبروك لمصر ومبروك للمهندس إبراهيم المعلم».



