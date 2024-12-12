وزارة الإعلام السورية: وفد تركي قطري يصل إلى دمشق

قالت وزارة الإعلام السورية إن وفدا تركيًا – قطريًا، يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، وصل اليوم إلى دمشق، برفقة فريق استشاري موسّع.

وأضافت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أنه «سيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري محمد البشير».

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري، ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أنه «سيتم العمل على الدفع نحو حوار سياسي داخلي بين جميع الأطراف المعارضة، والمساهمة في عملية النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد».





