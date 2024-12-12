واصلت أسعار الذهب الارتفاع بالأسواق المحلية، بدعم من صعود الدولار، اليوم، حيث قفز سعر عيار 21 – الأوسع انتشارا في مصر – بقيمة 45 جنيها، مسجلا 3870 جنيه، مقابل 3825 جنيها أمس الأول، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وقفز سعر عيار 24 مسجلا 4423 جنيه، مقارنة بـ4372 جنيها، وعيار "18" مسجلا 3317 جنيها، مقابل 3278 جنيها.

وكسب سعر الجنيه الذهب 360 جنيها، ليصل إلى 30960 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية، أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وبلغ إجمالي الزيادة في سعر جرام الذهب منذ الإثنين الماضي – أولى تعاملات الأسبوع – نحو 185 جنيها.

وفي تصريحات سابقة لسعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، لـ«الشروق»، قال إن ارتفاع الدولار له التأثير الأكبر على تحرك سعر المعدن الأصفر بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن كل جنيه زيادة في سعر الدولار يرفع سعر الذهب بنحو يتراوح بين 75 و100 جنيه للجرام.

وفي بداية العام، وصل سعر المعدن الأصفر بالسوق المحلية إلى مستويات تاريخية، بدعم ارتفاع الدولار بالسوق الموازية إلى مستويات الـ75 جنيه، ليسجل سعر عيار 21 حينها 4200 جنيه في نهاية فبراير الماضي.

وبعدما سمحت الحكومة في 6 مارس الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تمكنت من توحيد سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية عند مستويات الـ48 جنيه، ما هبط بأسعار الذهب إلى مستويات الـ2700 جنيه لعيار 21، مقارنة بـ4200 جنيه.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب في السوق الفورية، خلال تعاملات اليوم، الخميس، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2710 دولار للأوقية، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للمعدن الأصفر بنسبة 0.52% مسجلة 2742 دولارا للأوقية.