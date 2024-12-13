لاعب باتشوكا: الأهلي فريق قوي

أكد نيلسون ديوسا، لاعب باتشوكا المكسيكي، قوة النادي الأهلي، قبل مواجهة الفريقين في كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا يوم السبت المقبل، في مباراة كأس التحدي على ملعب 974، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، على ملعب لوسيل في نهائي بطولة إنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

وقال نيلسون ديوسا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «من خلال الفيديوهات القليلة التي رأيتها للأهلي، نرى أنهم فريق قوي، وهم أبطال مصر عدة مرات».

وأضاف: «سنعمل بجهد كبير لمواجهتهم بأفضل طريقة ممكنة والفوز عليهم، وهذا ما سعينا إلى تحقيقه وجئنا هنا من أجله».

وحسم باتشوكا المكسيكي مواجهة ديربي الأمريكتين بفوز كبير 3-0، على حساب منافسه بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال، للأندية أبطال القارات.