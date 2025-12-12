الحصر العددي لدائرة حوش عيسى يظهر تقدم عصام الصافي وممدوح جاب الله بمحافظة البحيرة

أعلن المستشار نبيل محمود البسيوني رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة الخامسة "حوش عيسى" في محافظة البحيرة عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 212100 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 85197 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 83197 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 2000 صوتا.

ووفقًا للحصر العددي، فقد تقدم عصام الصافي "مستقل" حيث حصل على 18643 صوتا، كما حصل ممدوح جاب الله "مستقل" على 17617صوتا، ونظرًا لعدم تخطي بعض المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.