تشييع جنازة الناشر محمد هاشم من مسجد عمر مكرم

شيعت اليوم الجمعة جنازة الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وذلك بعد صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الجمعة، وسط حضور من مثقفين وكتاب وأحباء الراحل، والذين رافقوه إلى مثواه الأخير.

ويقام عزاء الناشر محمد هاشم يوم الإثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم، بعد صلاة المغرب.

وأثار رحيل هاشم حالة واسعة من الحزن في الأوساط الثقافية، تقديرا لمسيرته وإسهاماته في تطوير حركة النشر المستقلة، واحتضان الأصوات الجديدة التي صارت لاحقا من أبرز كتاب الساحة.

ونعى عدد كبير من المثقفين والكتاب والناشرين محمد هاشم، الذين كتبوا عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شهادة حب ورثاء وتقدير للراحل.

وُلد محمد هاشم عام 1958 في مدينة طنطا، وبدأ حياته المهنية صحفيا ومؤلفا. وفي عام 1998 أسس دار ميريت التي سرعان ما تحولت إلى واحدة من أهم دور النشر المستقلة في مصر والعالم العربي، بعدما تبنت أعمالا أدبية جريئة وقدمت جيلا من الكتاب الشباب، وارتبط اسمها بوسط البلد وبالكتابة المعاصرة التي كسرت القوالب التقليدية.