رئيس الدائرة الثالثة «نصر النوبة» بأسوان: قبول التظلمات بعد أعلان الحصر العددي مباشرة

أعلن المستشار عمرو فاروق، رئيس لجنة الدائرة الثالثة ومقرها نصر النوبة، ضمن الدوائر الانتخابية الملغاه على مستوى محافظة أسوان، قبول التظلمات فور إعلان الحصر العددي مباشرة داخل الدائرة.

وتستمر أعمال تجميع أصوات اللجان داخل اللجنة العامة للدائرة الثالثة مقرها نصر النوبة، وسيتم إعلان المؤشرات الأولية بعد الإنتهاء من الفرز داخل عدد 43 لجنة فرعية على مستوى الدائرة.

وجاء ذلك تحت أشراف المستشار عمرو فاروق رئيس لجنة الدائرة الثالثة، و عضوية المستشار محمود عبدالعزيز حسين.

جدير بالذكر أن تجرى أعادة انتخابات مجلس النواب لعام 2025 فى عدد 3 دوائر رئيسية داخل محافظة أسوان وهم:الدائرة الأولي أسوان، والثالثة نصر النوبة، والرابعة إدفو، وتشمل 152 لجنة انتخابية.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات على مستوى الـ3 دوائر الانتخابية: الدائرة الأولى بمركز أسوان عدد 417851 ناخب فى 54 لجنة فرعية، الدائره الثالثة بنصر النوبة بإجمالى طاقة تصويتيه 81745 ناخب فى 43 لجنة فرعية، والدائره الرابعة بإدفو بإجمالى 337135 ناخب داخل 55 لجنة فرعية.