أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة نتائج الحصر العددي في 74 لجنة فرعية.

وبلع إجمالي عدد الناخبين 700143 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 12433 صوتا.

الأصوات الصحيحة 11404 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1029 صوتا .

وجاء ترتيب المرشحين، وفقا للحصر العددي على على النحو التالي:

محمد سعيد كمال الدالي (الجبهة الوطنية) 2646

حسام الدين رفاعي محمد طلبة (مستقل) 98

صبري حمدي محمد محمد أبو ذكري (مستقل) 119

عادل علي حسن جودة (مستقل) 146

أحمد حسن عبدالرحمن أبو زيد (مستقل) 92

عادل عبدالمهيمن علي عبدالعزيز (مستقل) 32

كريم محمد عبدالعاطي صادق (المحافظين) 84

رجب أحمد رواش إبراهيم (مستقل) 48

دندراوي أبو الفضل عبدالجليل محمد (مستقل) 47

أحمد مرتضي أحمد منصور (مستقل) 443

هشام محمد بدوي (مستقل) 7649

ووفقا للحصر العددي، فقد فاز هشام محمد بدوي (مستقل) من الجولة الأولى بعد حصوله على 50% + 1 من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، فيما فاز بالمقعد الثاني بالدائرة أحمد الوليد (حزب مستقبل وطن) قبل إلغاء نتيجة الدائرة وإعادة مجددًا، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا.