الحصر العددي لدائرة «نصر النوبة» يظهر تقدم محمد هلال وشعبان حسن بمحافظة أسوان

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة "نصر النوبة" في محافظة أسوان عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة ٨١٧٤٥ مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ٢١٤٤٥ ناخبًا. وبلغت الأصوات الصحيحة ٢٠٨٧٢ صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة ٥٧٣ صوتًا.

وأظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي تقدُّم محمد هلال (مستقل)، حيث حصل على ٧٢٣٥ صوتًا، كما حصل شعبان حسن (مستقل) على ٥١١١ صوتًا.

ووفقًا للحصر العددي، ونظرًا لعدم تخطي أي من المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهما على أعلى نسب تصويت مقارنة بباقي منافسيهما في الدائرة، فإن ذلك يشير إلى إجراء جولة إعادة بينهما.

وتُجرى جولة الإعادة بين كلٍّ من: محمد هلال (مستقل) و شعبان حسن (مستقل).

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.