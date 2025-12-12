الحصر العددي بدائرة المنتزة يظهر تقدم هشام الرحماني وعطا سليم بمحافظة الإسكندرية

أعلن المستشار عبدالله حسن غلاب، رئيس اللجنة العامة رقم 1 المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه في محافظة الإسكندرية أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 1263674 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 35591 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 33198 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 2393 صوتا.

وأظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي تقدم هشام الرحماني من حزب " حماة الوطن " حيث حصل على 12835 صوتا، كما حصل عطا سليم حزب " حماة الوطن " حيث حصل على 6745 صوتًا.

ووفقا للحصر العددي، فإنه ونظرًا لعدم تخطي بعض المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وتجرى جولة الإعادة بين كلً من: هشام الرحماني وعطا سليم مرشحي حزب " حماة الوطن".

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.