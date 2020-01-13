 بومبيو: شخص واحد على يده دماء أمريكية أكثر من سليماني - بوابة الشروق
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بومبيو: شخص واحد على يده دماء أمريكية أكثر من سليماني

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:03 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:03 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لا يوجد إرهابي على يده دماء أمريكية أكثر من قاسم سليماني قائد فيلق القدس إلا أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

جاء ذلك في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في "عمل دفاعي".

وجاء في بيان البنتاجون "بتوجيه من الرئيس، نفذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًا حاسمًا لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

ودافع أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن قراره بقتل سليمانى قائلا إنه مثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة.


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