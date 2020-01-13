توجه الإعلامي عمرو أديب بالسؤال إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عما سيفعله بالطريق الدائري الذي «قهر كافة وزراء النقل من قبل»، ليجيبه «الوزير» قائلًا: «إن شاء الله لن أترك الطريق الدائري يقهرني»، وفقًا لتعبير كلًا منهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأحد، أنه عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، الحصول على اعتمادات مالية لتطويره، مشيدًا بالبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي، وبنك مصر.

وأوضح أن الاتفاق تضمن تطوير الدائري ليصبح سبع حارات في كل جهة، وثماني في المناطق التي تسمح بذلك، متابعًا: «الطريق الدائري سيكون مفخرة لكل المصريين، عرضت على قدر الاعتمادات الموجودة وحصلت على النقود التي أحتاجها وسأكمل من موازنتي وموازنة هيئة الطرق ووزارة النقل».

وأشار إلى تبرع البنك المركزي المصري من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر بـ1.8 مليار جنيهًا، على ثلاث سنوات، بمعدل 600 مليون جنيه لكل السنة، موضحًا: «البنك الأهلي بـ400 مليون، وبنك مصر بـ200 مليون، إضافة إلى ما تم تدبيره من موازنة الدولة، وما تم توفيره من حصيلة الرسوم والإعلانات، سنصرف على الدائري خلال عامين ماليين 4.5 مليار جنيه».