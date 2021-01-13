وزير: بيرو تنفق 26 مليون دولار لشراء الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم

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قال وزير المالية في بيرو والدو ميندوزا للمشرعين إن الحكومة ستصدر مرسوما اليوم الثلاثاء يسمح بدفع 94 مليون سول (26 مليون دولار) للدفعة الأولية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي تنتجه شركة سينوفارم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس البيروفي فرانسيسكو ساجاستي كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن صفقة لشراء مليون جرعة من لقاح سينوفارم في كانون ثان/يناير، كجزء من اتفاق أوسع لشرا 38 مليون جرعة.

و تقدر الحكومة تكلفة مكافحة الفيروس وحملة التطعيم بـ 7ر2 مليار سول في عام 2021، حسب قول الوزير.

كما وافقت وزارة المالية على تركيب 300 سرير في وحدات العناية المركزة على مستوى البلاد لمرضى كوفيد-19.

وكانت وكالة بلومبرج قد نقلت فى وقت سابق من اليوم عن وزارة الصحة بيرو القول إن بوسع المعامل والشركات الدولية المنتجة للقاحات كورونا بيعها فى بيرو من خلال موزع محلى .

وذكر بيان الوزارة أنه لايتعين أن يكون للشركات المصنعة أكثر من وكيل محلى فى فى البلاد .