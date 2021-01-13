اتحاد التجارة بألمانيا يحث على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة مع أمريكا

حث اتحاد التجارة في ألمانيا على استئناف مفاوضات اتفاقية تحرير التجارة مع أمريكا.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من تبديل السلطة في الولايات المتحدة وتقلد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهام منصبه في العشرين من يناير الجاري.

وفي تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الصادرتين غدا الخميس، قال انطون بورنر رئيس اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية إن:" السوق في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال هي أهم سوق صادرات بالنسبة للشركات الألمانية".

وكانت مفاوضات اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجمدت بعد تقلد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مهام منصبه في مطلع 2017.

وأضاف بورنر أن بعض الأعمال التمهيدية تم إنجازها بالفعل، وأعرب عن اعتقاده بأن التوقيع على الاتفاقية خلال فترة حكم بايدن أمر واقعي " لكننا لن نخدع أنفسنا في شيء، فالمفاوضات مع الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون سهلة"، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك صراعات حول وصول الشركات الأوروبية إلى المناقصات العامة في الولايات المتحدة ووصول المنتجات الزارعة الأمريكية إلى السوق الأوروبية.