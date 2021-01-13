أعلنت قناة النهار عن تجديد التعاقد مع أحمد حسام ميدو، حتى نهاية ٢٠٢٢، بعد النجاح الذي حققه في الموسم الأول من برنامج "أوضة اللبس".

وقالت القناة إن البرنامج سيشهد تطوراً كبيراً، ويحمل عدداً من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، تتضمن انطلاقة جديدة ومختلفة للبرنامج الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية، مؤكدة على أن ميدو سيطل على جمهوره 5 أيام أسبوعياً من السبت للأربعاء في موعده الثابت ١١ مساء، بدلاً من 3 أيام في الموسم الأول.

وظهر ميدو كمقدم برامج في الفترة الأخيرة، ونجح ببساطته المعهودة وقربه من جماهير الأهلي والزمالك على السواء في الانتشار سريعاً، حيث قدم محتوى رياضي بشكل بسيط ومختلف، جعله في الصفوف الأولى بين مقدمي البرامج الرياضية في مصر.

واستضاف ميدو العشرات من نجوم مصر السابقين والحاليين، ومدربي كرة القدم، وكذلك عدد من النجوم العربية والعالمية، ومحللي كرة القدم في غضون الشهور الماضية.

وتسعى قناة النهار لتحقيق مفاجآت لجمهورها في الفترة المقبلة، من حيث الشكل والمضمون في برنامج "أوضة اللبس"، خاصة في ظل الزخم الرياضي الذي تعيشه جماهير كرة القدم، من منافسة بين الأندية، وانتشار عدد كبير من نجوم كرة القدم في الدوريات الأوروبية.