أرنولد شوارزنيجر يهاجم ترامب وجمهوريين متورطين في اقتحام الكونجرس

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قال حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيذكر باعتباره أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، متهما أعضاء بالحزب الجمهوري بالتواطؤ مع مقتحمي الكونجرس.

وقارن شوارزنيجر، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أعمال الشغب التي وقعت الأربعاء في مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل عصابات مؤيدة لترامب بما يسمي بليلة الزجاج المكسور، وهياج النظام النازي ضد المجتمعات والمعابد اليهودية والشركات في ألمانيا والنمسا في 1938.

وقال شوارزينجر: "الأربعاء كان يوم كسر الزجاج هنا في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى النوافذ المكسورة في مبنى الكونجرس.

وأضاف أن "الغوغاء حطموا الأفكار التي اعتبرناها أمرا مفروغا منه وداسوا على المبادئ ذاتها التي تأسست عليها بلادنا".

واعتبر شوارزينجر أن "ترامب سعى لقلب نتائج انتخابات نزيهة. سعى لانقلاب من خلال تضليل الناس بالأكاذيب"، مشيرا إلي أن "الرئيس ترامب زعيم فاشل. سوف يسجل في التاريخ باعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق".

كما اتهم شوارزنيجر دون أن يسمي أحدا عددا من أعضاء حزب ترامب "الحزب الجمهوري" بـ"التواطؤ" مع أولئك الذين نفذوا التمرد.

وتابع: "لمن يعتقدون أن بإمكانهم قلب دستور الولايات المتحدة، اعرفوا ذلك. لن تفوزوا أبدا".