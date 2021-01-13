غلق وتشميع 11 مقرا للدروس الخصوصية في 4 مراكز بالبحيرة

شنت اللجان المُشكلة من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة للمرور على المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرارات الغلق، حملة مكبرة على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز (حوش عيسى، مركز دمنهور، إدكو، رشيد، أبو حمص، بندر كفر الدوار، كوم حماده، إيتاى البارود، الدلنجات، التحرير، شبراخيت، النوبارية، أبو المطامير، الرحمانية)، ووجدتها جميعها مغلقة عدا مقرات الدروس بـ4 مراكز.

في إدارة الرحمانية وبمتابعة مقرات الدروس الخصوصية بقرية المجد والمدينة، وجدت اللجنة 3 مقرات تعمل، وتم غلقهم وتشميعهم.

وفى إدارة كوم حمادة، أغلقت اللجنة وشمعت 3 مقار، وفي إدارة أبو المطامير تم غلق مركز،

وفى إدارة بندر كفر الدوار، مرت اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة السناهرة، وتم غلق وتشميع 4 مقرات.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف تلك الحملات والمرور اليومى على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.