سوق الأسهم السعودي يواصل صعوده لخامس جلسة مسجلا 8914 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 3ر0 % عند 8914 نقطة (+ 30 نقطة)، مواصلا صعوده لخامس جلسة على التوالي، ومسجلا أعلى إغلاق منذ يوليو 2019، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2ر10 مليار ريال.



وارتفع سهم "الأهلي التجاري" بأكثر من 2 % عند 95ر44 ريالا، وأغلق سهم "سابك للمغذيات" عند 93 ريالا (+ 6 %).



وصعد سهم "الدرع العربي" بالنسبة القصوى عند 55ر26 ريالا، وسط تداولات بلغت 1ر1 مليون سهم.



وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 3ر33 %.



وأنهت أسهم "معادن" و"سليمان الحبيب" و"سبكيم العالمية" و"أسمنت العربية" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4%.



وفي المقابل، تصدر سهم "أسيج" تراجعات اليوم بنسبة 4 % عن 80ر66 ريالا.