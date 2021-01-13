علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد المسلماني، على أزمة الكونجرس أنها حدث تاريخي وسيسجل في التاريخ المعاصر، مشيرًا إلى أن الحدث لا يقل خطورة عن أحداث 11 سبتمبر وبيرل هاربر.

وقال خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إن حدث بيرل هاربر قاد الولايات المتحدة إلى الدخول في الحرب العالمية الثانية، ذاكرًا أن أحداث 11 سبتمبر أدت إلى ما يسمى بالحرب على الإرهاب في العراق وأفغانستان.

وأكد أن أحداث الكونجرس بـ6 من يناير بنفس الخطورة الفكرية والثقافية للحدثين الأخرين، لافتًا إلى ما قالته رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيولسي بشأن هذا الأمر بأنه عار سيلاحق الولايات المتحدة إلى الأبد.

وأضاف أن البعض يعتقد أن أزمة الكونجرس تقتصر على أحداث شغب إلا أنها تعد إهانة وتوبيخًا للديموقراطية الأمريكية، موضحًا أن الأمر سينعكس على ضعف الدور الأمريكي في تقديم النصيحة لغيرها من الدول.

وأشار إلى أهمية عزل ترامب نهائيًا خلال الـ 8 أيام المقبلة بالنسبة إلى الديموقراطيين حتى لا يعود إلى مرة أخرى للترشح للرئاسة في عام 2024، مؤكدًا أن التخلص من ترامب حاليًا هام من الناحية القانونية.

وأوضح أن عزل ترامب من قبل الكونجرس يقلل فرص بقائه كسياسي، مضيفًا أنه في حالة محاكمته بعد انتهاء ولايته سيظل مربكًا للنظام السياسي الأمريكي.



