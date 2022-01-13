تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بكفر الشيخ، لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"، كائن بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وانتحاله صفة دكتور جامعي بإحدى الكليات "على غير الحقيقة"، والإعلان عن ذلك، وقيامه بإلقاء محاضرات بذات الصفة المنتحلة، واتخاذه مقر الأكاديمية، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في المجالات الطبية "على غير الحقيقة".

وأضافت التحريات أن المذكور يقوم بتنظيم دورات تدريبية وهمية، وأنه تمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها، تم ضبط عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية، وعدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية، وكمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية، ودفتر استلام نقدية، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب بمشتملاته وهاتف محمول .. بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من المستندات التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير الكارنيهات المشار إليها، باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته... وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.