وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة TRS السويسرية الشراكة في مجال إعادة تدوير الإطارات

استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، والوفد المرافق لها من شركة TRS (Tyre Recycling Solutions) السويسرية برئاسة بيير كلادني رئيس مجلس الإدارة.

تم خلال اللقاء التباحث حول فرص التعاون والشراكة الممكنة مع الشركة السويسرية في مجال إعادة تدوير الإطارات المستعملة والتالفة، وتحقيق الاستفادة المثلى منها بإعادة تدويرها وتحويلها إلى العديد من المنتجات، والحد من الملوثات الناتجة عنها.

استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من رئيس "TRS" حول ما تقدمه الشركة من حلول لجمع ومعالجة وإعادة تدوير الإطارات من خلال تطوير وتنفيذ تقنيات وعمليات تجارية مبتكرة، مما يجعلها مصدراً لمادة كيميائية متخصصة هي "مساحيق المطاط" التي تستخدم في العديد من الصناعات.

أكد المهندس محمود عصمت اهتمام الوزارة بالمشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، واتساقًا مع توصيات قمة المناخ cop27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أهمية مشروع إعادة تدوير الإطارات لإسهامه في حل العديد من المشكلات ليس فقط القضاء على الإطارات المستعملة، ولكن أيضًا بتحويلها إلى منتجات ومواد تدخل في صناعات عديدة، بالإضافة إلى ما يوفره هذا المشروع من فرص عمل وقيمة للاقتصاد.