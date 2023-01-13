تكريم اسم سامي العدل في الدورة الثانية لمهرجان المنصورة المسرحي

أعلن مهرجان المنصورة المسرحي، عن تكريم اسم الفنان الراحل سامي العدل، في دورته الثانية، المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 15 فبراير المقبل، بالتزامن مع الأعياد القومية لمحافظة الدقهلية، وذلك لما قدمه من إبداع ‏مسرحي وفني خلال مسيرته الطويلة.‏



ويتسلم تكريم الفنان الراحل، في حفل الافتتاح، شقيقيه المنتج جمال العدل، والسيناريست د. مدحت ‏العدل، كما تقام ندوة على هامش مهرجان المنصورة ‏المسرحي بحضور مدحت العدل، تدور حول سيرة ومسيرة سامي العدل، وأبرز ‏أعماله وبصماته الفنية في عالم التمثيل والانتاج. ‏



الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، ولد في قرية كفر عبد المؤمن ‏مركز دكرنس، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، وتوفي بعد مسيرة طويلة من الأعمال ‏الفنية في 10 يوليو 2015.‏



يذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تنظيم محافظة الدقهلية وبرعاية وزارة الثقافة، ‏ويرأس اللجنة العليا د أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويتولى الفنان أحمد وفيق رئاسة المهرجان في ‏دورته الثانية، والنائب أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي، ومدير المهرجان المخرج أحمد عبد ‏الجليل ويرأس اللجنه الاعلامية الإعلامي وليد حسني، وتقام الدورة الثانية على مسارح ‏المنصورة و4 محافظات أخرى، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية، كما تجرى على ‏هامشه العديد من الورش الفنية.‏