تكريم اسم سامي العدل في الدورة الثانية لمهرجان المنصورة المسرحي

أعلن مهرجان المنصورة المسرحي، عن تكريم اسم الفنان الراحل سامي العدل، في دورته الثانية، المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 15 فبراير المقبل، بالتزامن مع الأعياد القومية لمحافظة الدقهلية، وذلك لما قدمه من إبداع مسرحي وفني خلال مسيرته الطويلة.
ويتسلم تكريم الفنان الراحل، في حفل الافتتاح، شقيقيه المنتج جمال العدل، والسيناريست د. مدحت العدل، كما تقام ندوة على هامش مهرجان المنصورة المسرحي بحضور مدحت العدل، تدور حول سيرة ومسيرة سامي العدل، وأبرز أعماله وبصماته الفنية في عالم التمثيل والانتاج.
الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، ولد في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، وتوفي بعد مسيرة طويلة من الأعمال الفنية في 10 يوليو 2015.
يذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تنظيم محافظة الدقهلية وبرعاية وزارة الثقافة، ويرأس اللجنة العليا د أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويتولى الفنان أحمد وفيق رئاسة المهرجان في دورته الثانية، والنائب أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي، ومدير المهرجان المخرج أحمد عبد الجليل ويرأس اللجنه الاعلامية الإعلامي وليد حسني، وتقام الدورة الثانية على مسارح المنصورة و4 محافظات أخرى، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية، كما تجرى على هامشه العديد من الورش الفنية.