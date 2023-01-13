القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يفوز بجوائز العلوم الشرطية في الإمارات

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حقق المركز القومى للبحوث الاجتماعية، عدة مراكز فى مسابقة أكاديمية العلوم الشرطية، في دورتها الثالثة لعام 2022، التي أقيمت في دولة الإمارات، واستهدفت مشاركة الباحثين بدراسات مستقبلية تعزز الاستباقية والجاهزية للمستقبل فى مجال العمل الأمنى.

وشاركت فى المسابقة 11 دولة عربية، وبلغ إجمالي الباحثين المشاركين 155 باحثا، وبلغ عدد البحوث المشاركة 103 أبحاث.

وفاز المركز القومى للبحوث الاجتماعية بالمركز الأول فى محور تطبيقات الميتافرس فى العمل الأمنى، بحث بعنوان" الميتافرس وأمن المجتمع الأبعاد الاقتصادية والاتصالية والقانونية" إشراف عام أ.د. هالة رمضان، إشراف وتحرير أ.د حسن سلامة ومشاركة د.عبده العشرى، د. هبة عاطف، د. غادة رياض.

وحصل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على المركز الرابع فى محور المواجهة الأمنية والتشريعية لبعض الجرائم بحث بعنوان "استراتيجية مكافحة المخدرات آليات الوقاية والمواجهة" فى مجال مكافحة جرائم المخدرات، من إعداد د. مروة مدحت.

وفار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مسابقة أكاديمية العلوم الشرطية ببحث بعنوان "استراتيجية إدارة مخاطر.. وسائل التواصل الاجتماعى الحسابات الوهمية نموذجا"، من إعداد د. سالي بركات.