نصرالله يبحث مع عبد اللهيان آخر التطورات السياسية في لبنان وفلسطين ‏والمنطقة

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بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مع وزير خارجية الإيراني ‏حسين أمير عبد اللهيان آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏والمنطقة.

واستقبل حسن نصر الله الوزير عبد اللهيان والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، بحضور السفير الايراني في بيروت السيد ‏مجتبى أماني، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله.

وجرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏والمنطقة وبالخصوص الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة الفاسدين والمتطرفين ‏في كيان العدو وموقعية حركات المقاومة وكل محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث ‏الإقليمية والدولية". ‏

من جهة أخرى استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الجمعة، عبد اللهيان والوفد المرافق بحضور السفير الإيراني وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل، خليل حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

وتناول اللقاء بين بري والوزير الإيراني "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان الوزير عبد اللهيان قد وصل أمس الخميس إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.