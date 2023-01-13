رئيس الوزراء العراقي يجتمع مع الرئيس الألماني لبحث العلاقات الثنائية

اجتمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا التي وصل إليها أمس الخميس.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الاجتماع "تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب البيان، فقد شهد اللقاء البحث في آليات التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره وتوسعته في مختلف مجالات الاقتصاد والطاقة، بما يسهم في تعزيز مصالح البلدين وازدهار شعبيهما.

ومن المقرر بعد ذلك أن يستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، رئيس الوزراء العراقي.

ومن المقرر أن تكون إمدادات الكهرباء غير الكافية في العراق، على رأس جدول أعمال المحادثات مع المستشار الألماني.

وأعلنت بغداد أن الجانبين سيوقعان على مذكرة تفاهم خلال الزيارة، لتحسين توليد الكهرباء في البلاد، بمساعدة مجموعة "سيمنز" التي تتخذ من ميونخ مقرا لها.

وكان شياع السوداني قد أكد خلال لقائه مع ممثلي الشركات الألمانية في مستهل زيارته إلى ألمانيا، أمس الخميس، ثقة العراق بالشركات الألمانية لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية، مشيرا إلى أن هناك توجها للحكومة نحو المزيد من مشاركة هذه الشركات في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في العراق.

ووجه السوداني الدعوة إلى "الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، لاسيما الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيماويات"، ودعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء.