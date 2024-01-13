بيسيرو : الإصابات لن تؤثر على مستوى المنتخب النيجيري في أمم أفريقيا

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للمنتخب النيجيري، إيمانه الكبير بقدرات فريقه رغم وجود العديد من الإصابات في صفوفه قبل انطلاق أمم أفريقيا بكوت ديفوار .



وقال بيسيرو في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن نيجيريا فقدت 3 لاعبين في الأيام الأخيرة بسبب الإصابات وهم فيكتور بونيفاس، ويلفريد نديدي وصادق عمر.



وأضاف:" الثلاثي يشعرون بحزن شديد لرغبتهم في تمثيل بلدهم في تلك البطولة ولكن تم قيد بدلاء لهم مثل كيليتشي إيهيناتشو وتيريم موفي وباول اونواتشو".



وأوضح:" أثق في جميع اللاعبين لتقديم ما يليق بمنتخب نيجيريا صاحبة التاريخ الطويل وجاهزون لمواجهة غينيا الإستوائية غدا".



وتابع:" لن أتحدث عن أي أزمة تخص راتبي أو مستحقاتي المالية مع الاتحاد النيجيري، لدينا منافسات الأن وبطولة مهمة".



ويحاول المنتخب النيجيري أن يعوض إخفاقه في النسخة السابقة بالكاميرون، حيث خرج الفريق من دور الستة عشر بعد الهزيمة أمام تونس صفر/1.



وسبق للمنتخب النيجيري أن حقق اللقب ثلاث مرات أعوام 1980 و1994 و2013، كما أنه حقق مركز الوصافة أربع مرات أعوام 1984 و1988 و1990 و2000.