تلفزيون فلسطين: 4 شهداء و20 مفقودا في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة

أفاد تلفزيون فلسطين، باستشهاد 4 مواطنين وفقدان نحو 20 آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة، وذلك عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

واستُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم التاسع والتسعين من العدوان.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت، بانتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدا، فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج بمدينة غزة.

ووصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر، جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما شهدت شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، قصفا مكثفا.