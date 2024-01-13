الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة.

وقالت إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف المخيم، وداهمت محيط مستشفى جنين الحكومي وأزالت البسطات من أمامه، وجرفت الشوارع في محيطه، وأوقفت مركبة إسعاف وفتشتها، وكذلك داهمت محيط مستشفى الأمل.

وأضافت أن جرافة عسكرية من نوع (D9) تقوم بتجريف شارع حيفا غرب المدينة، مع تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال.

وأوضح مصدر محلي، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها عدوان الاحتلال على مدينة جنين، فيما بدأت بمحاصرة أطراف مخيم جنين، وتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية في المدينة ومحيط الميخم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية.

وأَضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة في الأحياء، بالتزامن مع استمرار تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية.